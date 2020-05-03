2020-05-03T14:31:22+03:00
Общество

Реконструкция пензенской Фонтанной площади идет по графику

Контроль за ходом работ осуществляет Управление капитального строительства города
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Реконструкция осуществляется в рамках двух контрактов: по одному благоустраивается сам фонтан, по другому – территория вокруг него. На данный момент завершилось бетонирование плиты чаши фонтана. Строители выполняют прокладку внутренней системы водоснабжения и устройство наружных сетей, устанавливают оборудование в насосной. Также ведется оборудование наружных сетей освещения и сетей связи. На прилегающей территории идет устройство песчаного и щебеночного основания.

Напомним, что реконструкция самого фонтана должна завершиться к 15 июля, срок окончания работ по второму контракту – 25 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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