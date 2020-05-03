2020-05-03T12:13:05+03:00
Недвижимость

В Пензе начато строительство дороги между поселками Заря и Нефтяник

Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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Дорожное строительство осуществляется в микрорайоне между поселками Заря и Нефтяник, где земельные участки выделены многодетным семьям. Ранее уже реализовано два этапа протяженностью 2,616 км, в 2020 году предстоит построить еще 1,143 км.

По итогам торгов контракт на производство работ заключен с ООО «Ситистрой».

На данный момент подрядчик ООО «Ситистрой» выполнил разбивку трассы на местности, а также устройство углубления для укладки слоев дорожной одежды. Следующим этапом будет подготовка песчаного основания.

Помимо нового дорожного полотна здесь будет оборудовано наружное освещение, обустроен тротуар, нанесена дорожная разметка.

В соответствии с контрактом, сдать этот участок дороги планируется в срок до 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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