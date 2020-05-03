2020-05-03T11:34:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Полностью выздоровело в Мордовии 97 человек

За последние сутки в республике зарегистрировано 43 случая заболевания
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Москва. Автомобили скорой помощи у медицинского центра «Новомосковский» в Коммунарке.Москва. Автомобили скорой помощи у медицинского центра «Новомосковский» в Коммунарке.Фото: Иван МАКЕЕВ
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По оперативным данным портала стопкоронавирус.рф, по состоянию на 10 часов 25 минут 3 мая 2020 года всего в России выявлено 134 687 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки зарегистрировано 10 633 случая коронавируса.

43 новых случая заболевания зафиксировано в Мордовии, общее число заболевших в республике составляет 808 человек. Полностью выздоровели 97 человек, трое умерли.

За последние сутки в России выздоровели 1 626 человек. Общее число вылечившихся достигло 16 639. Количество погибших от болезни выросло до 1 280.

ИСТОЧНИК KP.RU

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