3 Май 2020 2020-05-03T09:09:54+03:00

Нарушения режима самоизоляции полицейские Мордовии выявляли в ходе рейдов в Краснослободском и Ельниковском районах

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У мужчины в Краснослободском районе была диагностирована коронавирусная инфекция. Ему и членам его семьи было предписано строгое соблюдение ограничительных мер. Несмотря на это, супруга и сын заболевшего разъезжали по городу, появлялись в общественных местах. Женщине и молодому человеку предстоит ответить за несоблюдение действующих требований.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановки передвижной пункт полиции, оборудованный радиосвязью и другой необходимой техникой, продолжает работать в районах Мордовии.

Во время дежурства на дорогах полицейские досмотрели 164 транспортных средства. Проконтролировали соблюдением ограничительных мер 83 жителями республики, находящимися на самоизоляции. Патрулируя улицы, сотрудники органов внутренних дел провели 187 профилактических бесед. Гражданам напомнили о необходимости соблюдения требований, обозначенных в Указе Главы Республики Мордовия.

Житель другого населенного пункта несколько дней назад вернулся из региона с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. В течение 14 дней он должен был находиться дома, однако мужчина не соблюдал режим самоизоляции. По информации пресс-службы УМВД РФ по Республике Мордовия, на него составлен протокол.

Уважаемые жители Мордовии! Просим вас не нарушать режим самоизоляции. Помните, самый эффективный способ уберечь жизнь и здоровье себе и своим близким в этот сложный период – оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU