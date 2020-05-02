2020-05-02T19:03:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии коронавирус подтвержден еще у 37 жителей

С начала эпидемии выздоровели уже 94 человека
Поделиться:
Изменить размер текста:

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф на сегодня в России выявлено 124 054 случая заболевания COVID-19. За последние сутки зарегистрировано 9 623 случая коронавируса. 37 новых случаев заболевания зафиксировано в Мордовии, общее число заболевших в республике составляет 765 человек. Полностью выздоровели 94 человека, трое умерли.

За последние сутки в России выздоровели 1 793 человека. Общее число вылечившихся достигло 15 013. Количество погибших от болезни выросло до 1 222, за сутки - 57 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии коронавирус подтвержден еще у 37 жителей
В Мордовии в ДТП с участием пьяного водителя пострадала женщина
Сотрудники пензенской мэрии патрулируют городские улицы
Из ревности избил сожительницу
По сути, дознаватель прикрывал виновников пожара
Лучшие регионы РФ по тушению лесных пожаров
Мобильные группы инспектируют излюбленные места отдыха горожан
Дина Черемушкина опровергла информацию о «машинах помощи» цыганам в Чемодановке
Пользователя интернета, призывавшего уничтожать больных коронавирусом, привлекут к ответственности
В Нижнем Ломове пьяный мужчина устроил дебош в больнице
Коронавирус в Мордовии: подтвержденных случаев – 728
Сотрудники мэрии Саранска несут дежурство на дачных маршрутах
Куда обращаться пензенцам на майских праздниках в случае укуса клеща
В Пензенской области возобновили работу СТО, шиномонтажки и автомойки
За апрель жители Мордовии отдали мошенникам более шести с половиной миллионов рублей
В Пензе снова рассказали о мерах поддержки предпринимателей
Фонтаны в Саранске в этом году начнут работать позднее
Пензенский росгвардеец поблагодарил врачей
В Чаадаевском районе высадили почти пять тысяч сосен в память о погибших в годы Великой Отечественной войны
На выходных в Мордовии будут выявлять нетрезвых водителей
Поздравление главы Мордовии Владимира Волкова с Днем весны и труда
Поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Днем весны и труда