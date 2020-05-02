В Мордовии коронавирус подтвержден еще у 37 жителей
С начала эпидемии выздоровели уже 94 человека
Изменить размер текста:
Согласно данным портала стопкоронавирус.рф на сегодня в России выявлено 124 054 случая заболевания COVID-19. За последние сутки зарегистрировано 9 623 случая коронавируса. 37 новых случаев заболевания зафиксировано в Мордовии, общее число заболевших в республике составляет 765 человек. Полностью выздоровели 94 человека, трое умерли.
За последние сутки в России выздоровели 1 793 человека. Общее число вылечившихся достигло 15 013. Количество погибших от болезни выросло до 1 222, за сутки - 57 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU