В Мордовии в ДТП с участием пьяного водителя пострадала женщина

2 Май 2020 2020-05-02T18:56:19+03:00

Она была госпитализирована

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Вчера около десяти утра в поселке Чамзинка произошло ДТП: 30-летний водитель «Лады Приоры», будучи нетрезвым, на перекрестке не уступил дорогу «Ладе Калине». В результате обе машины столкнулись.

В ДТП пострадала пассажирка второго авто. С различными травмами она была госпитализирована. В отношении водителя “Приоры” составлен административный материал за вождение в нетрезвом виде.

Напомним, с 1 по 4 мая в Мордовии проводится операция «Нетрезвый водитель». Массовые проверки проходят во всех районах города и республики.

ИСТОЧНИК KP.RU