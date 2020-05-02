В Мордовии в ДТП с участием пьяного водителя пострадала женщина
Она была госпитализирована
ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
Изменить размер текста:
Вчера около десяти утра в поселке Чамзинка произошло ДТП: 30-летний водитель «Лады Приоры», будучи нетрезвым, на перекрестке не уступил дорогу «Ладе Калине». В результате обе машины столкнулись.
В ДТП пострадала пассажирка второго авто. С различными травмами она была госпитализирована. В отношении водителя “Приоры” составлен административный материал за вождение в нетрезвом виде.
Напомним, с 1 по 4 мая в Мордовии проводится операция «Нетрезвый водитель». Массовые проверки проходят во всех районах города и республики.
ИСТОЧНИК KP.RU