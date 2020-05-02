2020-05-02T18:46:37+03:00
Общество

Сотрудники пензенской мэрии патрулируют городские улицы

Совместные рейды с полицией проводятся в каждом районе города
Анна ЧЕРНАЯ
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Патрули обходят улицы, дворы, парки и скверы, выявляют нарушителей - тех, кто передвигается по городу без крайней необходимости. Ежедневно на рейды выходят десять межведомственных групп.

Совместные дежурства продлятся до 15 мая. Всего в патрулировании примут участие порядка 150 сотрудников администрации Пензы и районов, городских управлений и ведомств. В профилактической работе задействованы как специалисты, так и руководители, а также представители Пензенской городской Думы.

Кроме того, в 24-х точках города муниципальные служащие, работники городских учреждений и волонтеры раздают прохожим памятки о профилактике заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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