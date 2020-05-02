2020-05-02T17:30:52+03:00
Происшествия

Из ревности избил сожительницу

В Мордовии в реанимацию с телесными повреждениями в состоянии алкогольного опьянения поступила 34-летняя женщина
Виктор ВИКТОРОВ
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Как выяснилось, 25 апреля совместно проживающие сожители распивали спиртные напитки в квартире. Вечером этого же дня дама ушла из дома к давнему приятелю. Узнав об этом, около полуночи мужчина пришел в дом их общего знакомого и, обнаружив там сожительницу, нанес ей множественные удары ногами и руками по всем частям тела. И затем, вызвав скорую помощь, скрылся.

В кратчайшие сроки подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался 37-летний знакомый пострадавшей. В отделе полиции мужчина полностью признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По информации пресс-службы УМВД РФ по Республике Мордовия, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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