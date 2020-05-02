2 Май 2020 2020-05-02T15:01:39+03:00

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22 апреля старший дознаватель отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области получил от директора одного из ООО взятку в размере 100 тысяч рублей - за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту пожара в квартире жилого дома в городе Пензе. Постановление было вынесено, несмотря на то, что причиной пожара явились неосторожные действия работников данной организации. По сути, дознаватель прикрывал виновников пожара.

После передачи денег старший дознаватель задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. Денежные средства изъяты следователем следственного отдела по Ленинскому району города Пензы в ходе осмотра места происшествия.

При взаимодействии следователей регионального СК и УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий и установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU