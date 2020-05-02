2020-05-02T14:36:15+03:00
Общество

Лучшие регионы РФ по тушению лесных пожаров

Министерство природных ресурсов и экологии РФ отметило Пензенскую область и Республику Мордовия в числе лидеров по оперативности ликвидации пожаров
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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«В 20 регионах из 24, где в апреле прогнозировались риски ЧС в лесах, подготовились к возможным критическим ситуациям, показывают достаточно высокую оперативность тушения», – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

В лесах 4 регионов Тульской, Орловской, Белгородской и Липецкой областей пожаров просто не было. Еще в 11 регионах России, в которых прогнозировались лесные пожары, возгорания тушились в первые же сутки после их обнаружения. Среди лидеров по оперативности ликвидации пожаров названы: Курская, Московская, Волгоградская, Оренбургской, Воронежская, Калужская, Пензенская, Самарская, Саратовская области, республика Мордовия, а также Приморский край.

Всего по состоянию на 2 мая в Пензенской области было ликвидировано 14 лесных пожаров.

Минлезхоз региона обращается ко всем жителям области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по Единому бесплатному федеральному телефону «Лесной охраны»: 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8(8412)-628-450.

ИСТОЧНИК KP.RU

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