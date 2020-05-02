2 Май 2020 2020-05-02T13:09:14+03:00

На 11 часов 35 минут 2 мая всего в Мордовии зарегистрировано 765 случаев заболевания коронавирусом, 94 человека выздоровели

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По оперативным данным портала стопкоронавирус.рф по состоянию на 11 часов 35 минут 2 мая в Мордовии зафиксировано 37 новых случаев заболевания, общее число заболевших в республике составляет 765 человек. Полностью выздоровели 94 человека, трое умерли.

Не пренебрегайте режимом самоизоляции!

Продолжаются рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции и соблюдению противопожарного режима в частном секторе Саранска и сельских населенных пунктах городского округа.

Мобильные группы инспектируют излюбленные места отдыха горожан. В первую очередь это лесопарковые зоны, гаражные массивы и садоводческие товарищества. В состав патрулей входят представители правоохранительных органов и МЧС. Рейды будут продолжаться все майские праздники.

Городской оперативный штаб по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции призывает жителей Саранска быть мудрее: не нужно безрассудно относиться к своему здоровью. Ведь только при хорошей самодисциплине возможно сократить режим самоизоляции, отмечает пресс-служба Администрации городского округа Саранск.

ИСТОЧНИК KP.RU