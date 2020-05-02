2020-05-02T13:09:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Мобильные группы инспектируют излюбленные места отдыха горожан

На 11 часов 35 минут 2 мая всего в Мордовии зарегистрировано 765 случаев заболевания коронавирусом, 94 человека выздоровели
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Пресс-служба Администрации городского округа СаранскФото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск
Изменить размер текста:

По оперативным данным портала стопкоронавирус.рф по состоянию на 11 часов 35 минут 2 мая в Мордовии зафиксировано 37 новых случаев заболевания, общее число заболевших в республике составляет 765 человек. Полностью выздоровели 94 человека, трое умерли.

Не пренебрегайте режимом самоизоляции!

Продолжаются рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции и соблюдению противопожарного режима в частном секторе Саранска и сельских населенных пунктах городского округа.

Мобильные группы инспектируют излюбленные места отдыха горожан. В первую очередь это лесопарковые зоны, гаражные массивы и садоводческие товарищества. В состав патрулей входят представители правоохранительных органов и МЧС. Рейды будут продолжаться все майские праздники.

Городской оперативный штаб по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции призывает жителей Саранска быть мудрее: не нужно безрассудно относиться к своему здоровью. Ведь только при хорошей самодисциплине возможно сократить режим самоизоляции, отмечает пресс-служба Администрации городского округа Саранск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По сути, дознаватель прикрывал виновников пожара
Лучшие регионы РФ по тушению лесных пожаров
Мобильные группы инспектируют излюбленные места отдыха горожан
Дина Черемушкина опровергла информацию о «машинах помощи» цыганам в Чемодановке
Пользователя интернета, призывавшего уничтожать больных коронавирусом, привлекут к ответственности
В Нижнем Ломове пьяный мужчина устроил дебош в больнице
Коронавирус в Мордовии: подтвержденных случаев – 728
Сотрудники мэрии Саранска несут дежурство на дачных маршрутах
Куда обращаться пензенцам на майских праздниках в случае укуса клеща
В Пензенской области возобновили работу СТО, шиномонтажки и автомойки
За апрель жители Мордовии отдали мошенникам более шести с половиной миллионов рублей
В Пензе снова рассказали о мерах поддержки предпринимателей
Фонтаны в Саранске в этом году начнут работать позднее
Пензенский росгвардеец поблагодарил врачей
В Чаадаевском районе высадили почти пять тысяч сосен в память о погибших в годы Великой Отечественной войны
На выходных в Мордовии будут выявлять нетрезвых водителей
Поздравление главы Мордовии Владимира Волкова с Днем весны и труда
Поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Днем весны и труда