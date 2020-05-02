Дина Черемушкина опровергла информацию о «машинах помощи» цыганам в Чемодановке

2 Май 2020 2020-05-02T11:02:47+03:00

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Вчера Дина Черемушкина сообщила о публикациях в мессенджерах – разумеется, анонимных – о неких «машинах помощи цыганам» в Чемодановке. Информация в них подается от имени жителя села.

- Подобные сообщения являются очередной попыткой разжигания межнациональной розни на территории, - отметила пресс-секретарь губернатора. - Помощь в регионе получают и многодетные, и немногодетные семьи, оказавшиеся в трудной ситуации. С середины апреля продуктовые наборы для малообеспеченных семей с детьми от рождения до 11 класса (порядка 24 тысяч семей) выдаются во всех муниципальных образованиях. Это сделано за счет средств бюджета Пензенской области.

Есть и другие меры поддержки: малообеспеченные семьи, которые не могут официально подтвердить свой доход, получат продукты от «Союза женщин России» и Пензенского отделения «Российского детского фонда». Окажут поддержку и представители регионального социально ориентированного бизнеса. Чтобы войти в реестр получателей наборов, необходимо позвонить в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства или на «горячую» линию Минтруда.

- В Бессоновском районе так называемый «губернаторский» продуктовый набор получат или уже получили 804 малообеспеченные семьи, - отметила Дина Черемушкина. - Кроме того, нуждающимся семьям выдано 87 дополнительных наборов от предпринимателей района. И бизнес планирует помогать дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU