2020-05-02T11:02:47+03:00
Общество

Дина Черемушкина опровергла информацию о «машинах помощи» цыганам в Чемодановке

Пресс-секретарь губернатора Пензенской области назвала попытки «хайпануть» в такой непростой период безнравственными
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера Дина Черемушкина сообщила о публикациях в мессенджерах – разумеется, анонимных – о неких «машинах помощи цыганам» в Чемодановке. Информация в них подается от имени жителя села.

- Подобные сообщения являются очередной попыткой разжигания межнациональной розни на территории, - отметила пресс-секретарь губернатора. - Помощь в регионе получают и многодетные, и немногодетные семьи, оказавшиеся в трудной ситуации. С середины апреля продуктовые наборы для малообеспеченных семей с детьми от рождения до 11 класса (порядка 24 тысяч семей) выдаются во всех муниципальных образованиях. Это сделано за счет средств бюджета Пензенской области.

Есть и другие меры поддержки: малообеспеченные семьи, которые не могут официально подтвердить свой доход, получат продукты от «Союза женщин России» и Пензенского отделения «Российского детского фонда». Окажут поддержку и представители регионального социально ориентированного бизнеса. Чтобы войти в реестр получателей наборов, необходимо позвонить в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства или на «горячую» линию Минтруда.

- В Бессоновском районе так называемый «губернаторский» продуктовый набор получат или уже получили 804 малообеспеченные семьи, - отметила Дина Черемушкина. - Кроме того, нуждающимся семьям выдано 87 дополнительных наборов от предпринимателей района. И бизнес планирует помогать дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По сути, дознаватель прикрывал виновников пожара
Лучшие регионы РФ по тушению лесных пожаров
Мобильные группы инспектируют излюбленные места отдыха горожан
Дина Черемушкина опровергла информацию о «машинах помощи» цыганам в Чемодановке
Пользователя интернета, призывавшего уничтожать больных коронавирусом, привлекут к ответственности
В Нижнем Ломове пьяный мужчина устроил дебош в больнице
Коронавирус в Мордовии: подтвержденных случаев – 728
Сотрудники мэрии Саранска несут дежурство на дачных маршрутах
Куда обращаться пензенцам на майских праздниках в случае укуса клеща
В Пензенской области возобновили работу СТО, шиномонтажки и автомойки
За апрель жители Мордовии отдали мошенникам более шести с половиной миллионов рублей
В Пензе снова рассказали о мерах поддержки предпринимателей
Фонтаны в Саранске в этом году начнут работать позднее
Пензенский росгвардеец поблагодарил врачей
В Чаадаевском районе высадили почти пять тысяч сосен в память о погибших в годы Великой Отечественной войны
На выходных в Мордовии будут выявлять нетрезвых водителей
Поздравление главы Мордовии Владимира Волкова с Днем весны и труда
Поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Днем весны и труда