Пользователя интернета, призывавшего уничтожать больных коронавирусом, привлекут к ответственности

2 Май 2020 2020-05-02T10:38:54+03:00

В отношении мужчины, оставившего комментарий экстремистской направленности в одной из пензенских групп в соцсети, было возбуждено уголовное дело

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В ходе мониторинга интернет-страниц в одной из региональных групп в социальной сети «Вконтакте» работниками прокуратуры были обнаружены комментарии некоего пользователя, призывавшего физически уничтожать зараженных. Специалист ЭКЦ УМВД России по Пензенской области, исследовавший текст, признал наличие в нем призывов к экстремистской деятельности. В итоге по требованию Генеральной прокуратуры РФ доступ к комментариям был заблокирован.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. По результатам их рассмотрения СО УФСБ России по Пензенской области возбудил уголовное дело. Ход расследования находится на контроле прокуратуры области.

ИСТОЧНИК KP.RU