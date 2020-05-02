2020-05-02T10:25:36+03:00
Происшествия

В Нижнем Ломове пьяный мужчина устроил дебош в больнице

Нарушитель был задержан и передан в руки полиции
Анна ЧЕРНАЯ
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В Пензенской области патрулирующий экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в медицинском учреждении Нижнего Ломова. Уже через минуту бойцы прибыли на помощь работникам больницы. 58-летний мужчина был задержан стражами порядка на месте.

Опросив медработников, сотрудники Росгвардии выяснили, что мужчину привезли в больницу на «скорой». Будучи пьяным, при осмотре доктором пациент начал вести себя агрессивно и неадекватно – кричать, нецензурно выражаться, толкать медиков и размахивать руками. Гражданина передали полиции для дальнейших разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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