2020-05-01T17:16:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии: подтвержденных случаев – 728

Мэр Саранска Петр Тултаев обратился к гражданам с просьбой соблюдать меры предосторожности на майских праздниках
Анна ЧЕРНАЯ
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По данным сайта стопкоронавирус.рф, сегодня в Мордовии было зарегистрированы 30 новых случаев заболевания Covid-19. На сегодня общее число подтвержденных пациентов – 728. Полностью выздоровели 86 человек, трое умерли.

Сегодня в официальном сообществе администрации го Саранск было выложено видеообращение мэра города Петра Тултаев. Глава администрации призвал граждан проявить сознательность на майских праздниках, не приглашать гостей и самим стараться не выходить из дома без необходимости.

Мэр Саранска Петр Тултаев обратился к жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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