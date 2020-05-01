Коронавирус в Мордовии: подтвержденных случаев – 728
Мэр Саранска Петр Тултаев обратился к гражданам с просьбой соблюдать меры предосторожности на майских праздниках
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По данным сайта стопкоронавирус.рф, сегодня в Мордовии было зарегистрированы 30 новых случаев заболевания Covid-19. На сегодня общее число подтвержденных пациентов – 728. Полностью выздоровели 86 человек, трое умерли.
Сегодня в официальном сообществе администрации го Саранск было выложено видеообращение мэра города Петра Тултаев. Глава администрации призвал граждан проявить сознательность на майских праздниках, не приглашать гостей и самим стараться не выходить из дома без необходимости.
Мэр Саранска Петр Тултаев обратился к жителям.
ИСТОЧНИК KP.RU