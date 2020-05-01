Сотрудники мэрии Саранска несут дежурство на дачных маршрутах

1 Май 2020 2020-05-01T17:01:10+03:00

Их задача – не допускать скопления людей и следить за соблюдением масочного режима

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Сегодня в Саранске начали курсировать автобусы до дач. На каждом из них дежурят сотрудники городской мэрии, казенных учреждений «Транспортное управление городского округа Саранск» и «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства», а также перевозчиков – МП «Горэлектротранс» и ООО «ПАТП».

Их задача - не допустить скопления пассажиров на остановочных павильонах, рассадка не более 30 и 20 человек в автобусы большой и малой вместимости соответственно, постоянный мониторинг пассажиропотока на протяжении всего дачного маршрута, а также соблюдение пассажирами социальной дистанции и масочного режима.

Сегодня с 6:00 до 09:00 на дачи поехали почти 300 пассажиров. Самое популярное направление - Саранск-Кадышево. Автобусами, работающими на этом маршруте, за три часа воспользовались 95 человек, причем 50 человек из их числа в период с 6 до 7 часов.

Жителям Мордовии разрешено выезжать на садовые и земельные участки, деревни и загородные дома при условии соблюдения всех профилактических мероприятий. Кроме этого, по приезду на место каждый должен строго придерживаться режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU