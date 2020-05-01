Куда обращаться пензенцам на майских праздниках в случае укуса клеща

1 Май 2020 2020-05-01T16:13:01+03:00

Региональное управление Роспотребнадзора сообщает о работе вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

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Несмотря на все еще действующий режим самоизоляции, многие жители региона во время майских праздников поедут на дачи или выберутся на природу. Но стоит помнить: с наступлением тепла активизировались клещи, и поэтому всем необходимо соблюдать предельную осторожностью.

В случае укуса паукообразного следует как можно быстрее снять его, соблюдая меры предосторожности, и отнести на исследование.

С 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая прием клещей на исследование в нашем городе будет проводиться с 09.00 до 15.00 часов по адресу: ул. Маршала Крылова,3, кабинет №102. Телефон для справок: 8 (8412) 68-86-93.

Важно: клещ для исследования должен быть доставлен в плотно закрытой емкости во влажной среде.

ИСТОЧНИК KP.RU