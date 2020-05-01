В Пензенской области возобновили работу СТО, шиномонтажки и автомойки

1 Май 2020 2020-05-01T15:06:28+03:00

Соответствующие изменения были внесены в Постановление губернатора Ивана Белозерцева

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Пензенская область постепенно выходит из режима нерабочих дней. Вчера стало известно о том, что с 1 мая открываются парикмахерские – организации могут возвращаться к своей деятельности с условием соблюдения мер безопасности.

Также к работе вернулись предприятия, занимающиеся производством мебели, шиномонтажки, СТО и автомойки.

ИСТОЧНИК KP.RU