В Пензенской области возобновили работу СТО, шиномонтажки и автомойки
Соответствующие изменения были внесены в Постановление губернатора Ивана Белозерцева
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пензенская область постепенно выходит из режима нерабочих дней. Вчера стало известно о том, что с 1 мая открываются парикмахерские – организации могут возвращаться к своей деятельности с условием соблюдения мер безопасности.
Также к работе вернулись предприятия, занимающиеся производством мебели, шиномонтажки, СТО и автомойки.
ИСТОЧНИК KP.RU