2020-05-01T14:54:12+03:00
Происшествия

За апрель жители Мордовии отдали мошенникам более шести с половиной миллионов рублей

Жертвами злоумышленников стали почти 90 человек
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Мордовии по-прежнему становятся жертвами мошенников: за апрель полицией было зарегистрировано около 40 заявлений такого типа. Злоумышленники обманули почти 90 жителей, присвоив в общей сложности шесть миллионов 880 тысяч рублей.

Эти средства жертвы перечисляли мошенникам сами – желая купить телефоны, мебель, бытовую технику. Более трех с половиной миллионов граждане потеряли, пытаясь защитить свои сбережения от несанкционированного списания, после звонков лжесотрудников банка. Около одного миллиона рублей были перечислены злоумышленникам под предлогом получения выплат от вкладов и прибыли на валютном рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24