За апрель жители Мордовии отдали мошенникам более шести с половиной миллионов рублей

1 Май 2020 2020-05-01T14:54:12+03:00

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Жители Мордовии по-прежнему становятся жертвами мошенников: за апрель полицией было зарегистрировано около 40 заявлений такого типа. Злоумышленники обманули почти 90 жителей, присвоив в общей сложности шесть миллионов 880 тысяч рублей.

Эти средства жертвы перечисляли мошенникам сами – желая купить телефоны, мебель, бытовую технику. Более трех с половиной миллионов граждане потеряли, пытаясь защитить свои сбережения от несанкционированного списания, после звонков лжесотрудников банка. Около одного миллиона рублей были перечислены злоумышленникам под предлогом получения выплат от вкладов и прибыли на валютном рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU