В Пензе снова рассказали о мерах поддержки предпринимателей

1 Май 2020 2020-05-01T13:40:00+03:00

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Министр экономики региона Сергей Капралов рассказал о новом пакете поддержек для предпринимателей, который был принят на очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области.

В частности, для пострадавших отраслей малого и среднего бизнеса планируется максимально снизить налоговые ставки: они составят 1% по объекту налогообложения «доходы» и 5% по объекту налогообложения «доходы минус расходы» для организаций и индивидуальных предпринимателей из пострадавших сфер.

Также, в целях поддержки юридических лиц в период снижения деловой активности в результате распространения новой коронавирусной инфекции принят закон, согласно которому ставка по налогу на имущество организаций, исходя из кадастровой стоимости, в 2020 году составит 1,6%, в 2021 году – 1,8%, 2022 и последующие годы – 2%.

Кроме того, льготу по налогу на имущество организаций получат и арендодатели, снизившие арендную плату. Она будет предоставляться по налогу на имущество, исчисляемому, исходя из среднегодовой стоимости объектов, по ставке 2,2%, на период снижения арендной платы, начиная с 1 марта и до окончания действия режима повышенной готовности.

Одной из важных мер поддержки, принятых на региональном уровне, стало снижение в два раза стоимости патента для предпринимателей, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях. Помимо этого, расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых будет применяться патентная система налогообложения на территории Пензенской области. Эти меры позволят снизить налоговую нагрузку для предпринимателей, использующих данную налоговую систему.

Сергей Капралов отдельное внимание уделил специальному налоговому режиму для самозанятых, который вводится в регионе с 1 июля 2020 года.

- Данным режимом могут пользоваться граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Платить налог они могут без всякой отчетности, не нужно подавать декларации о доходах. Налоговая ставка составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% – с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами,- прокомментировал министр, добавив, что закон направлен на поддержку самозанятых, которые смогут легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и получать господдержку, оказываемую предпринимательскому сообществу.

ИСТОЧНИК KP.RU