Фонтаны в Саранске в этом году начнут работать позднее

1 Май 2020 2020-05-01T12:27:31+03:00

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Вчера во время заседания городского оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции было принято решение о переносе сроков начала фонтанного сезона в Саранске.

- В то время, пока действует режим повышенной готовности, гражданам необходимо соблюдать режим самоизоляции, а фонтаны могут стать местом притяжения и поводом для прогулок, - подчеркнули представители городских служб.

Дата запуска фонтанов будет определена позднее и зависит от эпидемиологической ситуации в Саранске.

ИСТОЧНИК KP.RU