Фонтаны в Саранске в этом году начнут работать позднее
Раньше их включали 1 мая
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Вчера во время заседания городского оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции было принято решение о переносе сроков начала фонтанного сезона в Саранске.
- В то время, пока действует режим повышенной готовности, гражданам необходимо соблюдать режим самоизоляции, а фонтаны могут стать местом притяжения и поводом для прогулок, - подчеркнули представители городских служб.
Дата запуска фонтанов будет определена позднее и зависит от эпидемиологической ситуации в Саранске.
ИСТОЧНИК KP.RU