2020-05-01T12:27:31+03:00
Общество

Фонтаны в Саранске в этом году начнут работать позднее

Раньше их включали 1 мая
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера во время заседания городского оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции было принято решение о переносе сроков начала фонтанного сезона в Саранске.

- В то время, пока действует режим повышенной готовности, гражданам необходимо соблюдать режим самоизоляции, а фонтаны могут стать местом притяжения и поводом для прогулок, - подчеркнули представители городских служб.

Дата запуска фонтанов будет определена позднее и зависит от эпидемиологической ситуации в Саранске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24