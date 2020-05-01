Пензенский росгвардеец поблагодарил врачей

1 Май 2020 2020-05-01T11:14:26+03:00

Пензенские росгвардейцы присоединились к акции #СпасибоДоктор. Главная цель Всероссийской акции - поддержка медицинских работников, которые борются за жизнь и здоровье людей в условиях опасной вирусной инфекции.

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Старший врач группы медицинского обеспечения управления Росгвардии по Пензенской области подполковник медицинской службы Андрей Чиж обратился со словами благодарности ко всем, кто сейчас находится на передовой по борьбе с коронавирусом.

- Сегодня врачи - это герои нашего времени. Благодаря их помощи и профессионализму удается спасти многих пациентов! Спасибо вам за то, что в такой непростой ситуации вы остаетесь верными своему профессиональному долгу. Рискуя собственным здоровьем, вы каждый день открываете двери больниц, чтобы помочь заболевшим, - сказал он.

Также Андрей Чиж призвал всех оказать поддержку медикам, дать им шанс справиться с общей проблемой – для этого нужно всего лишь не забывать о мерах предосторожности и оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU