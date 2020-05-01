Пензенский росгвардеец поблагодарил врачей
Пензенские росгвардейцы присоединились к акции #СпасибоДоктор.Главная цель Всероссийской акции - поддержка медицинских работников, которые борются за жизнь и здоровье людей в условиях опасной вирусной инфекции.
Старший врач группы медицинского обеспечения управления Росгвардии по Пензенской области подполковник медицинской службы Андрей Чиж обратился со словами благодарности ко всем, кто сейчас находится на передовой по борьбе с коронавирусом.
- Сегодня врачи - это герои нашего времени. Благодаря их помощи и профессионализму удается спасти многих пациентов! Спасибо вам за то, что в такой непростой ситуации вы остаетесь верными своему профессиональному долгу. Рискуя собственным здоровьем, вы каждый день открываете двери больниц, чтобы помочь заболевшим, - сказал он.
Также Андрей Чиж призвал всех оказать поддержку медикам, дать им шанс справиться с общей проблемой – для этого нужно всего лишь не забывать о мерах предосторожности и оставаться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU