В Чаадаевском районе высадили почти пять тысяч сосен в память о погибших в годы Великой Отечественной войны
На территории Чаадаевского лесничества высажено почти пять тысяч сеянцев сосны обыкновенной в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Это первый вклад работников лесного хозяйства Пензенской области в Международную акцию «Сад памяти», которая посвящена 75-летию Победы.
- Всего же в рамках акции на территории региона будет высажено 35,5 тысяч штук сеянцев, - прокомментировал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.
«Сад памяти» - международная акция, цель которой увековечить подвиг каждого погибшего в годы Великой Отечественной войны. Всего на территории России, бывших союзных республик, Дальнего зарубежья планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах Героев.
ИСТОЧНИК KP.RU