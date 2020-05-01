2020-05-01T11:05:54+03:00
Общество

В Чаадаевском районе высадили почти пять тысяч сосен в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

Работники лесного хозяйства Пензенской области присоединились к международной акции «Сад памяти»
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На территории Чаадаевского лесничества высажено почти пять тысяч сеянцев сосны обыкновенной в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Это первый вклад работников лесного хозяйства Пензенской области в Международную акцию «Сад памяти», которая посвящена 75-летию Победы.

- Всего же в рамках акции на территории региона будет высажено 35,5 тысяч штук сеянцев, - прокомментировал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

«Сад памяти» - международная акция, цель которой увековечить подвиг каждого погибшего в годы Великой Отечественной войны. Всего на территории России, бывших союзных республик, Дальнего зарубежья планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах Героев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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