На выходных в Мордовии будут выявлять нетрезвых водителей

1 Май 2020 2020-05-01T09:15:25+03:00

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С начала года на территории республики уже было зарегистрировано 258 дорожно-транспортных происшествий, в которых 31 человек погиб и 366 получили ранения. 37 происшествий случились по вине водителей, которые сели за руль, будучи нетрезвыми. В таких ДТП погибли семь человек, 68 получили травмы. 654 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения и отказавшихся от медицинского освидетельствования, были лишены прав.

В целях снижения числа подобных аварий, с 1 по 4 мая в Мордовии пройдет региональное оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В этот период сотрудники Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU