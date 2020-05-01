Поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с праздником Весны и Труда

1 Май 2020 2020-05-01T09:02:45+03:00

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Дорогие друзья!

Примите самые сердечные поздравления с праздником Весны и Труда!

Первомай объединяет всех патриотов Отчизны, олицетворяет мир и созидание. Наше общее стремление к согласию и процветанию служат надежным залогом динамичного развития страны, роста национального благосостояния, укрепления социальной стабильности, повышения благосостояния людей.

Искреннюю признательность выражаю всем, кто своим добросовестным трудом и талантом приумножает славу родного края, способствует укреплению экономики, стабильной работе транспорта и связи, сферы услуг, развитию социальной инфраструктуры, благоустройству городов и сел, прославляет регион новыми свершениями в образовании и культуре, спортивными достижениями.

Уверен, что вместе мы сумеем воплотить в жизнь все добрые начинания, обеспечить каждому пензенцу достойную жизнь, наполненную смелыми планами и замыслами.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах, дальнейшей плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области! Пусть этот прекрасный весенний день придаст новый заряд бодрости и оптимизма!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев

ИСТОЧНИК KP.RU