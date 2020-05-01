Поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с праздником Весны и Труда
Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления с праздником Весны и Труда!
Первомай объединяет всех патриотов Отчизны, олицетворяет мир и созидание. Наше общее стремление к согласию и процветанию служат надежным залогом динамичного развития страны, роста национального благосостояния, укрепления социальной стабильности, повышения благосостояния людей.
Искреннюю признательность выражаю всем, кто своим добросовестным трудом и талантом приумножает славу родного края, способствует укреплению экономики, стабильной работе транспорта и связи, сферы услуг, развитию социальной инфраструктуры, благоустройству городов и сел, прославляет регион новыми свершениями в образовании и культуре, спортивными достижениями.
Уверен, что вместе мы сумеем воплотить в жизнь все добрые начинания, обеспечить каждому пензенцу достойную жизнь, наполненную смелыми планами и замыслами.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах, дальнейшей плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области! Пусть этот прекрасный весенний день придаст новый заряд бодрости и оптимизма!
Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев
ИСТОЧНИК KP.RU