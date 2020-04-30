В Мордовии число подтвержденных больных коронавирусом приблизилось к 700

30 Апр 2020 2020-04-30T16:37:36+03:00

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По данным оперативного штаба Мордовии на сегодня в республике выявлено 698 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за последние сутки - 39 новых. Выздоровели и были выписаны 78 человек. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике.

Стационарное лечение получает 651 человек. 16 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ, восемь из них с положительным тестом на коронавирус. На амбулаторном лечении и наблюдении – 894 человека, 103 - в обсервационных отделениях.

ИСТОЧНИК KP.RU