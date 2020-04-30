ООО «ТНС энерго Пенза» возьмет на себя оплату электроэнергии, потребленной в апреле ветеранами

30 Апр 2020 2020-04-30T16:14:45+03:00

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В преддверии 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне ООО «ТНС энерго Пенза» реализует ряд инициатив, приуроченных к знаменательной дате.

В числе прочего гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Пензенской области принято решение не выставлять плату за электроэнергию, потребленную в апреле ветеранами Великой Отечественной войны. Акция затронет более 450 ветеранов - участников боевых действий. Расходы по оплате ресурса возьмет на себя энергосбытовая компания.

Изменения в расчетах найдут свое отображение в платежных документах, которые поступят потребителям уже в начале мая.

- Акции, приуроченные к 9 мая, наша компания проводит ежегодно на протяжении многих лет. День Победы является поистине народным праздником. В каждом из нас - уважение и безмерная признательность всем, кто жертвовал собой ради свободы и мирной жизни нашей Родины. И сохранение памяти о каждом из героев - наш вечный долг, - подчеркнул заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

ИСТОЧНИК KP.RU