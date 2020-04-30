2020-04-30T15:49:45+03:00
Общество

Старт дачного сезона в Пензе: расписание автобусов, стоимость проезда, меры безопасности

Все, о чем нужно знать и помнить владельцам загородных участков, читайте в нашем материале
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Завтра в Пензе начнут ездить дачные автобусы. Перевозки будут осуществляться на 32 единицах транспорта до 21 маршруту. Расписание движения следующее: с 1 мая по 1 июня - по средам, субботам и воскресениям; с 1 июня по 1 сентября - по средам, пятницам, субботам и воскресениям; с 1 сентября и до закрытия сезона – по средам, субботам и воскресениям.

Стоимость проезда и провоза багажа останется неизменной с прошлого года:

1 пояс (от 6 до 15 км) – 30 рублей; (за наличные – 63 руб.);

2 пояс (от 15 до 20 км) – 35 рублей; (за наличные – 95 руб.);

3 пояс (от 20 до 25 км) – 40 рублей; (за наличные – 115 руб.);

4 пояс (от 25 до 45 км) – 45 рублей; (за наличные – 161 руб.).

Для приобретения персонифицированной карты члена садоводческого некоммерческого товарищества жителям города необходимо обратиться с книжкой члена СНТ в МУП «АРЦИС города Пензы» по адресу ул. Суворова, 122а.

Дачников просят не забывать о мерах личной безопасности и носить маски в общественных местах – в том числе, и в автобусах. По сообщению пресс-служба городской мэрии, дезинфекция транспорта хлоросодержащими средствами, выделенного под перевозки, будет осуществляться после каждой смены, обработка салонов – после каждого рейса, на конечных остановках. Помимо этого, перед выходом на линию водителей, кондукторов и диспетчеров ждут обязательные медосмотры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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