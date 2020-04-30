Минздрав Пензенской области подвел итоги фотоконкурса «Здоровый завтрак»

30 Апр 2020 2020-04-30T14:59:39+03:00

Его победители будут приглашены на заседание коллегии ведомства для награждения

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Месяц назад министерство здравоохранения области объявило фотоконкурс «Здоровый завтрак». По его условиям для участия гражданам нужно было прислать фото блюда, которое они предпочитают есть по утрам, а также его рецепт.

По итогам на конкурс было прислано более 30 рецептов завтраков от жителей региона совершенно разных возрастов: самому младшему участнику девять лет, самому старшему - 60. Победителей определяли двумя методами: полезность рецептов оценивали компетентное жюри, состоящее из специалистов минздрава региона, и пользователи социальных сетей.

Итак, по результатам мнения жюри победителями стали:

1 место – Сакрюкина Юлия, с рецептом блюда «Пшенная каша с тыквой», набравшая 18 баллов;

2 место – Акжигитова Рушания, с рецептом блюда «Радужный овсяноблин», набравшая 16 баллов;

3 место – Шамаева Алла, с рецептом блюда «Яблочная запеканка», набравшая 15 баллов.

Итоги «народного» голосования оказались следующими:

1 место занял Буйдин Михаил, с рецептами блюд «Омлет с витаминами» и «Сырный кекс»;

2 место досталось Калининой Татьяне с видеорецептом блюда «Яйцо-пашот»;

3 место отдано Назировой Гюзель, с рецептами комплексного завтрака, включающего блюда из творога и овсянки.

Торжественное награждение состоится в рамках коллегии, которая пройдет после отмены режима повышенной готовности. Дата проведения коллегии будет сообщена дополнительно. Каждый победитель получит индивидуальное приглашение с указанием времени и места проведения мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU