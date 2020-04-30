Минздрав Пензенской области подвел итоги фотоконкурса «Здоровый завтрак»
Месяц назад министерство здравоохранения области объявило фотоконкурс «Здоровый завтрак». По его условиям для участия гражданам нужно было прислать фото блюда, которое они предпочитают есть по утрам, а также его рецепт.
По итогам на конкурс было прислано более 30 рецептов завтраков от жителей региона совершенно разных возрастов: самому младшему участнику девять лет, самому старшему - 60. Победителей определяли двумя методами: полезность рецептов оценивали компетентное жюри, состоящее из специалистов минздрава региона, и пользователи социальных сетей.
Итак, по результатам мнения жюри победителями стали:
1 место – Сакрюкина Юлия, с рецептом блюда «Пшенная каша с тыквой», набравшая 18 баллов;
2 место – Акжигитова Рушания, с рецептом блюда «Радужный овсяноблин», набравшая 16 баллов;
3 место – Шамаева Алла, с рецептом блюда «Яблочная запеканка», набравшая 15 баллов.
Итоги «народного» голосования оказались следующими:
1 место занял Буйдин Михаил, с рецептами блюд «Омлет с витаминами» и «Сырный кекс»;
2 место досталось Калининой Татьяне с видеорецептом блюда «Яйцо-пашот»;
3 место отдано Назировой Гюзель, с рецептами комплексного завтрака, включающего блюда из творога и овсянки.
Торжественное награждение состоится в рамках коллегии, которая пройдет после отмены режима повышенной готовности. Дата проведения коллегии будет сообщена дополнительно. Каждый победитель получит индивидуальное приглашение с указанием времени и места проведения мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU