Главный тренер РК «Локомотив-Пенза»: «Новость о старте сезона в июне мы восприняли с воодушевлением»
Вчера стало известно, что регбийный сезон в России стартует 13 июня. Календарь матчей будет обнародован в ближайшее время. Главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин верит в то, что команда будет иметь возможность подготовиться к началу Чемпионата Премьер-лиги:
- Новость о старте сезона в июне все восприняли с воодушевлением. Ждем возможности приступить к полноценной работе и надеемся, что власти города и области помогут обеспечить условия для тренировок. Будет верить, что времени на подготовку хватит.
Чемпионат России по регби в новом сезоне будет состоять из регулярного этапа в один круг (каждая команда играет с каждой один раз) и серии плей-офф. Предварительно предполагается проводить матчи без зрителей.
ИСТОЧНИК KP.RU