2020-04-30T15:47:41+03:00
Спорт

Главный тренер РК «Локомотив-Пенза»: «Новость о старте сезона в июне мы восприняли с воодушевлением»

По словам Александра Янюшкина, наши регбисты ждут возможности начать полноценные тренировки
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера стало известно, что регбийный сезон в России стартует 13 июня. Календарь матчей будет обнародован в ближайшее время. Главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин верит в то, что команда будет иметь возможность подготовиться к началу Чемпионата Премьер-лиги:

- Новость о старте сезона в июне все восприняли с воодушевлением. Ждем возможности приступить к полноценной работе и надеемся, что власти города и области помогут обеспечить условия для тренировок. Будет верить, что времени на подготовку хватит.

Чемпионат России по регби в новом сезоне будет состоять из регулярного этапа в один круг (каждая команда играет с каждой один раз) и серии плей-офф. Предварительно предполагается проводить матчи без зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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