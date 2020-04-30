Музей МВД по Республике Мордовия провел первую онлайн-экскурсию [ВИДЕО]
Впервые в режиме «онлайн» представители Культурного центра МВД по Республике Мордовия провели для жителей региона экскурсию по ведомственному музею. Методист подразделения Наталья Зимина показала один из четырех залов, в котором собраны архивные документы, экспонаты и исторические фотографии, рассказывающие об истории создания органов внутренних дел.
Прямые включения из музея продолжатся: в следующий раз представители Культурного центра расскажут о подвигах правоохранителей в период Великой Отечественной войны. Отдельная выставка в музее посвящена современным героям, событиям вооружённого конфликта на территории Северо-Кавказского региона.
Первая онлайн-экскурсия в Музее МВД по РМ.Автор ролика: Пресс-служба МВД по РМ
ИСТОЧНИК KP.RU