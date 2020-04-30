После публикаций о массовом заражении коронавирусом в Сосновском интернате организована проверка

30 Апр 2020 2020-04-30T14:18:26+03:00

Ее ход находится на контроле региональной прокуратуры

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Несколькими днями ранее ряд пензенских СМИ опубликовали информацию о массовом заражении коронавирусом в стенах Сосновского психоневрологического интерната, пациентами которого являются граждане пожилого возраста и инвалиды.

Прокурор Пензенской области поручил прокуроры Бессоновского района провести проверку соблюдения в учреждении санитарно-эпидемиологического законодательства. По ее результатам будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер к устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU