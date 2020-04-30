2020-04-30T13:02:03+03:00
Недвижимость

На 199 пензенских улицах обновят разметку

К работам уже приступили
Анна ЧЕРНАЯ
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На улицах Пензы приступили к нанесению горизонтальной разметки. Работы выполняет новая подрядная организация из Санкт-Петербурга - ООО «Дорколор».

На 12 участках разметку нанесут термопластиком (на улицах Бакунина, Баумана, Бауманском путепроводе, части Володарского, Калинина, Карла Маркса, Максима Горького, Плеханова, участках на пр. Победы, Советская, Терновского, Центральная). Еще на 187 объектах метки нанесут краской. На 53 участках разметку восстановят в рамках гарантийных обязательств. На тех дорогах, которые в этом году вошли в нацпроект БКАД, разметку нанесут после завершения ремонта.

Контроль за выполнением работ осуществляет Департамент ЖКХ города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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