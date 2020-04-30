На 199 пензенских улицах обновят разметку

30 Апр 2020 2020-04-30T13:02:03+03:00

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На улицах Пензы приступили к нанесению горизонтальной разметки. Работы выполняет новая подрядная организация из Санкт-Петербурга - ООО «Дорколор».

На 12 участках разметку нанесут термопластиком (на улицах Бакунина, Баумана, Бауманском путепроводе, части Володарского, Калинина, Карла Маркса, Максима Горького, Плеханова, участках на пр. Победы, Советская, Терновского, Центральная). Еще на 187 объектах метки нанесут краской. На 53 участках разметку восстановят в рамках гарантийных обязательств. На тех дорогах, которые в этом году вошли в нацпроект БКАД, разметку нанесут после завершения ремонта.

Контроль за выполнением работ осуществляет Департамент ЖКХ города.

ИСТОЧНИК KP.RU