На зданиях пензенских школ установят копии Знамени Победы

30 Апр 2020 2020-04-30T12:44:41+03:00

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Сегодня в Пензе состоялось торжественное мероприятие, посвященное водружению в Берлине над рейхстагом Знамени Победы. Штурм немецкого парламента – это главная боевая наступательная операция, ознаменовавшая полную Победу Советского Союза над фашистской Германией. В этих боях погибли 2500 советских солдат и офицеров.

Обращаясь к гостям торжественного мероприятия, губернатор Иван Белозерцев напомнил, что среди сражавшихся были и наши земляки, которые впоследствии оставили на стенах рейхстага легендарную надпись «А мы из Пензы».

- Эти слова сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни. Это гордость за наших земляков, гордость за нашу страну, гордость за нашу Великую Победу, - отметил глава региона.

Иван Белозерцев передал главам города и администрации города Пензы, а они в свою очередь – представителям поисковых отрядов – одну из копий Знамени Победы. По поручению губернатора в Пензенской области изготовлено более трёхсот таких флагов. Они будут направлены в муниципальные районы и городские округа региона для водружения на зданиях школ региона.

В конце торжественного мероприятия в знак светлой благодарной памяти о солдатах Великой Отечественной войны, отдавших жизнь за Родину, руководители области и города стали участниками Вахты Памяти у Вечного огня на площадке монумента Воинской и Трудовой Славы пензенцев.

ИСТОЧНИК KP.RU