2020-04-30T11:57:24+03:00
Происшествия

В Мордовии за сутки произошли два ДТП с участием пожилых пешеходов

В одном из случаев водитель скрылся с места аварии
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера в два часа дня на проспекте 50 лет Октября в Саранске 39-летний водитель «Газели», двигаясь задним ходом по тротуару, совершил наезд на 79-летнюю пенсионерку. В результате женщина была госпитализирована. По данным инспекторов ГИБДД МВД по Республике Мордовия, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии.

В 20:10 похожая авария произошла и в поселке Комсомольском Чамзинского района: некий водитель на неустановленном авто на улице Калинина совершил наезд на 63-летнего мужчину, после чего скрылся с места ДТП. Пешеход был доставлен в больницу, ему назначено амбулаторное лечение. Виновник аварии объявлен в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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