В Мордовии за сутки произошли два ДТП с участием пожилых пешеходов

30 Апр 2020 2020-04-30T11:57:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера в два часа дня на проспекте 50 лет Октября в Саранске 39-летний водитель «Газели», двигаясь задним ходом по тротуару, совершил наезд на 79-летнюю пенсионерку. В результате женщина была госпитализирована. По данным инспекторов ГИБДД МВД по Республике Мордовия, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии.

В 20:10 похожая авария произошла и в поселке Комсомольском Чамзинского района: некий водитель на неустановленном авто на улице Калинина совершил наезд на 63-летнего мужчину, после чего скрылся с места ДТП. Пешеход был доставлен в больницу, ему назначено амбулаторное лечение. Виновник аварии объявлен в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU