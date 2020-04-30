Поликлиники в Пензенской области будут открыты и на майские праздники

30 Апр 2020 2020-04-30T11:33:27+03:00

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Министерство здравоохранения региона отмечает: медицинская помощь будет оказываться всем жителям все праздничные и выходные дни. Весь период скорая, а также специализированная в условиях круглосуточных стационаров помощь будет оказываться населению региона в полном объёме без перерыва.

1, 3, 9 и 10 мая все поликлиники региона работают с 08:00 до 14:00 часов. Неотложная медицинская помощь на дому будет оказываться в эти дни с 08:00 до 14:00 часов.

Работа «взрослого» и «детского» контакт-центров будет осуществляться с 8:00 до 14:00 часов по следующим номерам телефонов: для записи на прием к врачу взрослого населения: 999-130 или 8-937-431-54-40; для записи на прием к врачу детского населения: 990-130 или 8-937-412-60-29

2, 4, 5 и 11 мая районные, межрайонные, все 14 поликлиник ГБУЗ «Городская поликлиника» и 8 поликлиник ГБУЗ «Городская детская поликлиника» в Пензе будут оказывать медицинскую помощь в условиях поликлиник с 08:00 до 20:00 часов. Неотложная медицинская помощь на дому будет оказываться с 08:00 до 20:00 часов.

Работа колл-центров для пациентов с болезнями системы кровообращения и пациентов с эндокринными заболеваниями, действующих на базе Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, организована по следующему графику:

- 2, 4, 5, 11 мая – с 8:00 до 14:00 часов;

- 6, 7, 8 - с 08:00 до 16:00 часов;

- 1, 3, 9, 10 мая – выходной.

Многоканальный номер телефона колл-центр для пациентов с болезнями системы кровообращения - 8 (8412) 45-29-37. Многоканальный телефон колл-центр для пациентов с эндокринными заболеваниями - 8 (8412) 45-29-23.

ИСТОЧНИК KP.RU