2020-04-30T11:27:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Хорошие новости в противостоянии с коронавирусом

Среди самых перспективных сразу девять российских вакцин
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Вчера на заседании оперативного штаба Пензенской области губернатор Иван Белозерцев отметил стабилизацию ситуации с обеспечением населения средствами индивидуальной защиты. Количество пошитых марлевых повязок превысило миллион.

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Есть и другие хорошие новости в противостоянии с коронавирусом.

Среди самых перспективных Всемирная организация здравоохранения назвала сразу девять российских вакцин от нового коронавируса SARS-CoV-2.

Одна из них мРНК-вакциа - разработка петербургской компании BIOCAD. Ее главная особенность в том, что для создания вакцины используется не сам вирус, а только информация с его генетическим кодом. И то не всем, а лишь того участка, который отвечает за особенности его «внешности».

Получив такие закодированные информационные «послания», клетки организма человека начинают производить вирусный белок и тем самым запускают работу иммунной системы – иммунные клетки учатся узнавать вирус по его характерному кусочку и реагировать на него. Сама по себе вакцина при этом не представляет для человека ни малейшей опасности. Получается своего рода «учебная вирусная тревога» - реальной угрозы нет, но все защитные механизмы активно тренируются и учатся противостоять врагу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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