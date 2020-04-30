Работа в Пензенской области во время коронавируса: какие вакансии были востребованы в апреле

30 Апр 2020 2020-04-30T11:10:12+03:00

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По их данным, почти восемь тысяч жителей Пензенской области с начала апреля создали или обновили свои резюме. Самыми востребованными вакансиями стали предложения для бухгалтеров – по ним поступило около тысячи запросов. На втором месте по популярности – водители (более 500), на третьей строчке разместились курьеры (около 400). В десятку самых популярных в регионе также вошли предложения для дизайнеров, администраторов, программистов, инженеров, юристов, продавцов и кладовщиков.

- Часто соискатели ищут работы в конкретных организациях. Еще кандидатов также интересуют вакансии с определенным режимом работы или типом оплаты. Например, «удалённая работа», «подработка», «вечерняя работа», «временная работа», «работа с ежедневной оплатой», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье.

ИСТОЧНИК KP.RU