В Пензенской области пропавшими без вести остаются 211 человек

30 Апр 2020 2020-04-30T10:12:15+03:00

Региональная прокуратура подвела итоги расследования преступлений, связанных с исчезновением граждан в первом квартале 2020 года

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За этот период времени сотрудники полиции сумели установить местонахождение 355 граждан, пропавших без вести. СУ СК по Пензенской области возбудило одно уголовное дело по факту убийства, которое было передано для расследования в центральный аппарат.

По итогам квартала, с учетом прошлых лет, в розыске остается 211 человек. Наибольшее число пропавших в Октябрьском (26) и Железнодорожном районах Пензы (20), Городищенском (20), Кузнецком (12), Сердобском (10) районах области.

Прокурорами принимаются меры к способствованию решения задач оперативно-розыскной деятельности на данном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU