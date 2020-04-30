В Пензенской области пропавшими без вести остаются 211 человек
За этот период времени сотрудники полиции сумели установить местонахождение 355 граждан, пропавших без вести. СУ СК по Пензенской области возбудило одно уголовное дело по факту убийства, которое было передано для расследования в центральный аппарат.
По итогам квартала, с учетом прошлых лет, в розыске остается 211 человек. Наибольшее число пропавших в Октябрьском (26) и Железнодорожном районах Пензы (20), Городищенском (20), Кузнецком (12), Сердобском (10) районах области.
Прокурорами принимаются меры к способствованию решения задач оперативно-розыскной деятельности на данном направлении.
ИСТОЧНИК KP.RU