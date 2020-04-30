Пензенской школе № 56 присвоили имя космонавта Александра Самокутяева

30 Апр 2020 2020-04-30T09:55:42+03:00

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Пензенской школе № 56 присвоено имя Героя России, летчика-космонавта Александра Самокутяева. Соответствующее решение приняли 29 апреля депутаты Законодательного Собрания Пензенской области на основании инициативы сотрудников учреждения образования.

- Присвоение школе имени героя Сурского края – знаковое событие для всей области, - отметил председатель Пензенского областного отделения РГО Игорь Пантюшов.

Сам летчик-космонавт записал для жителей региона видеобращение:

- Искренне благодарю родителей, учеников и педагогический коллектив моей родной школы за оказанную честь! Спасибо губернатору Ивану Белозерцеву, депутатам Законодательного Собрания, которые поддержали инициативу школьного коллектива. Я горжусь своими земляками, успехами своей малой родины и достижениями талантливой молодежи. От всей души желаю жителям Пензенской области крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, счастья и процветания.

ИСТОЧНИК KP.RU