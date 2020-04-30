30 Апр 2020 2020-04-30T09:15:55+03:00

В Мордовии перед судом предстанет подозреваемый в убийстве престарелой женщины

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Днем 4 октября 2019 года пьяный мужчина проник в дом 98-летней жительницы села Варжеляй Торбеевского района. Полагая, что дома нет никого, он хотел похитить у женщины денежные средства, так как ранее, в мае 2019 года, он уже таким образом похищал у нее 500 рублей.

Однако при входе в жилую часть дома его застала хозяйка. После двух ударов в грудь она упала и ударилась головой. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Скрывая преступление, мужчина поджег занавеску. Убедившись в распространении огня по деревянным конструкциям дома, покинул место происшествия. В результате дом был полностью уничтожен огнем.

Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины завершено.

Ему предъявлено обвинение в убийстве, уничтожении чужого имущества путем поджога, краже и покушении на кражу.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, в ходе следствия вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU