2020-04-30T09:15:55+03:00
Происшествия

Скрывая преступление, мужчина поджег занавеску

В Мордовии перед судом предстанет подозреваемый в убийстве престарелой женщины
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике МордовияФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия
Изменить размер текста:

Днем 4 октября 2019 года пьяный мужчина проник в дом 98-летней жительницы села Варжеляй Торбеевского района. Полагая, что дома нет никого, он хотел похитить у женщины денежные средства, так как ранее, в мае 2019 года, он уже таким образом похищал у нее 500 рублей.

Однако при входе в жилую часть дома его застала хозяйка. После двух ударов в грудь она упала и ударилась головой. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Скрывая преступление, мужчина поджег занавеску. Убедившись в распространении огня по деревянным конструкциям дома, покинул место происшествия. В результате дом был полностью уничтожен огнем.

Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины завершено.

Ему предъявлено обвинение в убийстве, уничтожении чужого имущества путем поджога, краже и покушении на кражу.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, в ходе следствия вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На зданиях пензенских школ установят копии Знамени Победы
В Мордовии за сутки произошли два ДТП с участием пожилых пешеходов
Поликлиники в Пензенской области будут открыты и на майские праздники
Хорошие новости в противостоянии с коронавирусом
Работа в Пензенской области во время коронавируса: какие вакансии были востребованы в апреле
В Пензенской области пропавшими без вести остаются 211 человек
Пензенской школе № 56 присвоили имя космонавта Александра Самокутяева
Скрывая преступление, мужчина поджег занавеску
В прошлом году в Пензенской области построили 14 фельдшерско-акушерских пунктов
На майские праздники в Пензе усилят противопожарные рейды
В Мордовии с начала эпидемии выписали 50 человек
В Пензенской области принят закон «О патриотическом воспитании»
Житель Саранска лишился почти 388 тысяч рублей, желая защитить свои банковские счета
В Пензе прошла повторная дезинфекция общественных пространств
В Саранске в гараже обнаружили схрон с огнестрельным оружием и боеприпасами
Пензенское управление ЖКХ возглавил Александр Юлин
«Почта России» выпустила лимитированную серию праздничных открыток к 9 мая