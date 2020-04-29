2020-04-29T16:56:37+03:00
Здоровье

В прошлом году в Пензенской области построили 14 фельдшерско-акушерских пунктов

Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в своем годовом отчёте на сессии Законодательного Собрания в среду, 29 апреля
Анна ЧЕРНАЯ
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По словам главы региона, в прошлом году сеть медицинских организаций, оказывающих первичную медицинскую помощь населению, претерпела значительные перемены: было построено 14 ФАПов, открыты две врачебные амбулатории в сёлах Верхняя Елюзань и Большой Вьяс. Передвижные медицинские комплексы совершили за год почти 1400 выездов.

Закупка нового обрудования и эффективная работа первичного и среднего звена здравоохранения помогла снизить в регионе смертность населения от болезней системы кровообращения на 2,6%.

Иван Белозерцев проинформировал и о работе в направлении развития системы онкологической помощи:

- В 2019 году на переоснащение областного онкодиспансера было направлено около 375 миллионов рублей. Открыт первый из 10 центров амбулаторной онкологической помощи. Прошли обучение 912 врачей-специалистов, 497 фельдшеров ФАП и врачебных амбулаторий, 120 врачей-рентгенологов.

Важнейшей задачей, по мнению губернатора, по-прежнему остается обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными кадрами.

«В 2019 году в медицинские организации трудоустроено 257 врачей-специалистов. Однако дефицит по-прежнему есть. Для решения проблемы целевую подготовку проходят 1 196 человек. В регионе есть федеральные и областные социальные выплаты. Кроме того, с прошлого года мы приобретаем жилье для врачей, которые трудоустраиваются в межрайонные больницы: за счет бюджета области закуплены 33 квартиры, - констатировал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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