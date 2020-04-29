На майские праздники в Пензе усилят противопожарные рейды

29 Апр 2020 2020-04-29T16:45:36+03:00

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Мэр города отметил, что, скорее всего, многие горожане будут приводить в порядок участки на дачах и у частных домов, а, значит, и жечь мусор. Есть вероятность и того, что кто-то отправится отдыхать на природу.

- С 1 мая организуйте ежедневные рейды. Пикники на природе - нарушение правил пожарной безопасности и режима самоизоляции, - подчеркнул Андрей Лузгин.

Напоминаем вам, что сейчас улицы города патрулируют не только правоохранители, но и сотрудники администрации. Нарушителям напоминают о необходимости ограничить контакты и оставаться дома, а также сообщают об административной ответственности за подобные нарушения впоследствии. За последние две недели участники рейдов раздали почти 400 тысяч памяток о профилактике коронавируса. Такие же листовки вручаются сотрудниками ДПС на въезде в город. На предстоящие праздники заготовлено еще 5000 памяток.

В противопожарных целях в городе проведена опашка лесных массивов в Ахунах, на Барковке, Ленинском лесхозе, Заре. В четверг работы будут завершены на Светлой поляне.

– Контролируйте качество опашки, состояние минерализованных полос и проведение других регламентных мероприятий. Городских лесов примыкает много, по прогнозам – впереди сухое лето, – предупредил глава администрации Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU