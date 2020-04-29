2020-04-29T16:28:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии с начала эпидемии выписали 50 человек

Но число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за последние сутки увеличилось на 67
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня министр здравоохранения РМ Олег Маркин в ходе ежедневного прямого эфира рассказал об эпидемиологической ситуации в республике. На 15:30 в Мордовии подтверждено 659 случаев заболевания Covid-19. Стационарное лечение получает 621 пациент. Восемь больных коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении и наблюдении - 1145 человек.

- Население относится к коронавирусу халатно, - отметил министр. - Количество пациентов увеличивается, самоизоляция не соблюдается. Скоро может случиться так, что мест в больницах не остается: три основных учреждения, выделенные для лечения коронавирусной инфекции, практически заполнены. Мы развернули дополнительные койки в тех стационарах, которых не планировали, и в районных больницах. Буквально на днях глазами видел во дворе группу молодежи – человек 15, все без масок. Неужели надо убедиться на личном опыте, заболев каждому?! Только строгое соблюдение самоизоляции поможет справиться с этой ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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