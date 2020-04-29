2020-04-29T16:10:30+03:00
Политика

В Пензенской области принят закон «О патриотическом воспитании»

За него проголосовали депутаты в ходе сессии Законодательного Собрания в среду, 29 апреля
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Закон направлен на укрепление и развитие патриотических традиций в Пензенской области.

К работе над документом привлекались волонтеры, члены Молодежного парламента, представители поискового движения. Законопроект подробно рассматривался на заседании Общественного совета при Законодательном Собрании, обсуждался в ходе встреч с ветеранами государственной, военной и правоохранительной служб и получил всеобщую поддержку.

Все поступившие замечания и дополнения были проработаны, часть из них учтена в актуальной редакции закона. Так, в текст были включены положения о поддержке краеведческого и волонтерского движений, отражено участие семьи в патриотическом воспитании и др.

Законом установлены основные цели, задачи и принципы патриотического воспитания, определены полномочия органов государственной власти Пензенской области, основные направления деятельности в сфере патриотического воспитания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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