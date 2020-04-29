Житель Саранска лишился почти 388 тысяч рублей, желая защитить свои банковские счета

29 Апр 2020 2020-04-29T15:14:45+03:00

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В дежурную часть ОП №1 УМВД России по го Саранск с заявлением обратился 36-летний мужчина, который рассказал, что неизвестные украли с его банковских счетов 387 764 рубля.

15 апреля потерпевшему позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с карт мужчины злоумышленники пытаются списать средства и предложил для предотвращения установить специальное приложения для защиты телефона.

Мужчина прошел по ссылке, присланной неизвестным, и скачал на свой мобильник указанную программу. В течение трех дней злоумышленники связывались с владельцем банковских счетов и списывали у него денежные средства. После всех манипуляций они сообщили о необходимости перевыпуска карт и попросили подойти в банк 22 апреля, пояснив, что ему обязательно придет напоминание по смс.

Что стал жертвой мошенников, житель Саранска осознал, когда позвонил по телефону «горячей линии» банка. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU