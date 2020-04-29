В Пензе прошла повторная дезинфекция общественных пространств
Повторная обработка охватила 108 объектов
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Из-за неблагоприятной погоды в городе проведена повторная дезинфекция общественных пространств. Вчера сотрудники санитарной службы города и МКУ «Управление по делам ГОЧС» обработали остановочные павильоны в центре города, в районе станции Пенза-1, Автовокзала. Также в маршрут бригад вошли территории ярмарок выходного дня, входные группы торговых центров и пешеходные зоны на улице Московской, площади Ленина; Набережной реки Суры.
Работы будут продолжены и в других районах города.
ИСТОЧНИК KP.RU