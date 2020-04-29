В Саранске в гараже обнаружили схрон с огнестрельным оружием и боеприпасами

29 Апр 2020 2020-04-29T13:27:44+03:00

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Вчера сотрудники УФСБ России по Республики Мордовия совместно с оперативниками регионального МВД и взрывотехниками Росгвардии в одном из гаражей на улице Титова в Саранске обнаружили схрон с боевым огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами. С места были изъяты три автомата Калашникова, один пистолет с глушителем марки ПСМ, два гладкоствольных ружья, шесть гранат, 13 взрывателей, один электродетонатор, более 1300 патронов различного калибра. По предварительной информации, схрон принадлежал бывшим членам ОПС «Светотехстрой».

В настоящее время проводится экспертиза изъятого оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Осуществляются мероприятия по установлению обстоятельств хранения средств, запрещенных к свободному обороту. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU