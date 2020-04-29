Пензенское управление ЖКХ возглавил Александр Юлин
Сегодня во время аппаратного совещания глава администрации города Андрей Лузгин представил нового начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы Александра Юлина. К исполнению обязанностей он приступит уже сегодня.
СПРАВКА «КП»
Александр Николаевич Юлин родился 15 августа 1985 года в городе Саранск Республики Мордовия. В 2007 году закончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. До назначения он занимал пост заместителя Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
ИСТОЧНИК KP.RU