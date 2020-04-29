Пензенское управление ЖКХ возглавил Александр Юлин

29 Апр 2020 2020-04-29T13:20:40+03:00

К исполнению обязанностей он приступает сегодня

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Сегодня во время аппаратного совещания глава администрации города Андрей Лузгин представил нового начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы Александра Юлина. К исполнению обязанностей он приступит уже сегодня.

СПРАВКА «КП»

Александр Николаевич Юлин родился 15 августа 1985 года в городе Саранск Республики Мордовия. В 2007 году закончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. До назначения он занимал пост заместителя Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

ИСТОЧНИК KP.RU