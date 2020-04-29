2020-04-29T12:23:30+03:00
75 лет Великой Победы

«Почта России» выпустила лимитированную серию праздничных открыток к 9 мая

Отправить их можно будет, не выходя из дома
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Почта России запустила серию праздничных открыток, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Отправить открытку можно, не выходя из дома, на сайте «Почта Маркет».

При оформлении открытки необходимо будет указать адресата и добавить свой текст. Карточка будет отправлена по указанному адресу, а почтальон опустит ее бумажную версию в почтовый ящик. Каждой открытке присваивается трек-номер. Отследить ее путь можно на официальном сайте компании www.pochta.ru или в мобильном приложении. Вся серия виртуальных открыток доступна в разделе, посвященном 9 мая. Стоимость одной открытки с учетом доставки в любую точку России составляет 149 рублей.

В этот юбилейный год не у всех есть возможность поздравить друзей и близких лично. «Живая» открытка – это напоминание о том, что мы вместе, несмотря на то, что вынуждено не можем быть рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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